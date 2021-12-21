Ждем реакции - люди на пикете у посольства Великобритании в Беларуси настаивают на расследовании нападения

Сегодня у посольства Великобритании в Беларуси неравнодушные граждане устроили пикет. Люди крайне обеспокоены случившимся нападением на наших дипломатов у белорусского посольства в Лондоне 19 декабря, требуют разобраться и наказать виновных, а главное, извиниться. Участники пикета убеждают: напав на представителей посольства – они напали на весь белорусский народ.

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- Соотечественники, на которых напали, приехали в Британию с дипломатической миссией, а значит – должны были охраняться. Где была полиция? Почему было дозволено нашим оппонентам – бчбшникам, избить невинных людей? Я именно с таким посылом и пришел на пикет – выразить протест. Избив представителей нашего государства – они избили наш народ. Это – открытая агрессия. Тех людей, которых задержали, нужно привлечь к ответственности. А еще лучше (это был бы дружественный шаг), если бы в Англии выдали преступников нам. Чтобы мы сами привлекли их к ответственности по белорусским законам, - пояснил участник пикета Виталий Леонович.

Несмотря на крепкий минус на улице под посольством собрались десятки людей. «Нет другого выхода, когда возмущение на пределе», - прокомментировала мне мотив одна из собравшихся. Негодование народа было красноречиво отражено и на плакатах: «Требуем расследования», «Беларусь вам не по зубам», «Где извинения белорусскому народу?» «Руки прочь от Беларуси», писали и на английском – «может, так будет понятнее, насколько мы возмущены», - поясняли люди.

— Это нечеловечно. Кто организатор? Кто эти люди, кто избил наших представителей? За что? – взывала к ответам девушка из толпы.

- На наше посольство вероломно напали. Мы не оставим это без внимания, будем требовать правосудия у мирового сообщества, поскольку такого не должно быть. Эти белорусы, их даже язык не поворачивается назвать земляками. Предатели! И отношение к ним будет соответствующее, - горячо пояснила участница пикета Елена Дерех.

Люди простояли у посольства порядка получаса. Каждый из толпы – ждет ответа от британских властей. Однако во время пикета такового не последовало.

- Мы ждем реакции! Должно быть заявление, должны быть действия. Нас все умеют осуждать, а пусть ответят за свои поступки. Цивилизованное европейское государство, в котором происходит нападение на консула – мы это осуждаем. Ни в какие рамки! Наша позиция, чтобы немедленно расследовали преступление и все, кто его совершили – были наказаны, - заключил Алексей Сегалович.