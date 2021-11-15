У польской колючей проволоки дети-инвалиды. Почему их не пускают?

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Беженцы принесли на носилках и положили прямо перед польскими силовиками человека, следом привезли, как я понимаю, его инвалидную коляску. Они умоляют пропустить их, говорят, что человек еле дышит, что умирает. Не утихает детский плач. Женские слезы. Мольбы. Беженцы, которые недавно пришли из стихийного лагеря, уже больше часа сидят на коленях, у многих очень тонкая одежда, холодная обувь, с собой минимум вещей. Кто-то кормит детей, чтобы успокоить их. Здесь белорусский хлеб, молоко, йогурт. Люди кутаются в одеяла, чтобы хоть как-то согреться. Эти несчастные не идут на штурм польской границы, не строят баррикады, у них нет оружия. Они всем своим видом показывают, что их намерения исключительно мирные. Дети смотрят сквозь колючую проволоку на свое возможное европейское счастье. Однако по ту сторону – все те же равнодушие, попрание абсолютно всех международных норм гуманитарного права. Здесь по-прежнему стройными рядами стоят польские полицейские, военнослужащие, водометы и другая спецтехника. Польские силовики вооружены и готовы применить оружие. В небе по-прежнему кружит польский вертолет. Как будет развиваться ситуация, пока непонятно.