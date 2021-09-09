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  2. У побережья Мексики тропический шторм "Олаф" усилился до урагана

У побережья Мексики тропический шторм "Олаф" усилился до урагана

Циклон "Олаф" у побережья Мексики сегодня усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона, передает ТАСС.


Как следует из информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, предупреждение об урагане объявлено для ряда регионов штата Южная Нижняя Калифорния , находящегося на западе Мексики. В данном районе в ближайшие 36 часов возможен резкий ветер, штормовые волны и ливни.

В настоящее время максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает 33,3 м/с. Ураган зафиксировали примерно в 250 км к юго-востоку от населенного пункта Кабо-Сан-Лукас, он направляется на северо-запад со скоростью около 11 км/ч.

Фото: pixabay.com
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