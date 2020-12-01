Друзья знаменитой певицы подтвердили, что у нее новый роман. Об этом сообщает Tatler.
Избранником Рианны оказался известный рэпер A$AP Rocky.
Слухи о новых отношениях знаменитости ходили еще в начале текущего года, тогда певица только рассталась с наследником одной из самых богатых арабских семей Хассаном Джамилем.
Пару не раз замечали вместе на мероприятиях и за ужином в ресторане. А летом A$AP Rocky даже стал героем рекламной кампании Fenty Skin – бренда, который принадлежит певице.
Рианна и Роки знакомы уже много лет. В 2013 году рэпер выступал на разогреве во время ее тура, после чего музыканты и подружились. К слову, сам Роки ранее состоял в отношениях с Кендалл Дженнер.
Фото: Super.ru
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У певицы Рианны новый возлюбленный
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