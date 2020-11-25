Пациенты, справившиеся с коронавирусной инфекцией, часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Для полного восстановления требуется реабилитация в течение неопределенного времени, сообщает RG.RU.
Переболевшие COVID-19 иногда замечают проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Они не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда, куда шли изначально, и забывают цели, с которыми куда-то направлялись. Определенная группа пациентов замечает потерю ощущения времени. Так, например, целый час для них проходит как пять минут.
Заведующий отделением реабилитации многопрофильного центра современной медицины «Евромед» врач-реабилитолог Николай Дихтяренко рассказал, что подобные реакции являются следствием общей интоксикации организма, которая в первую очередь отражается на нервной системе.
– Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто, – добавил врач.
Медик обратил внимание на то, что чаще всего в подобных случаях назначается общеукрепляющее лечение. Переболевшим советуют каждый день гулять по новым маршрутам, учить иностранный язык и стихи, разгадывать головоломки. Также, по словам специалиста, необходимо заниматься упражнениями по укреплению мелкой моторики.
Фото: pixabay.com
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У переболевших коронавирусом обнаружили проблемы с памятью и ощущением времени
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