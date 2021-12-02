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  2. У острова Сицилия зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4

У острова Сицилия зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4

Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в ночь на 2 декабря в Италии, передает ТАСС.


Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 70 км от населенного пункта Мессина, население которого составляет около 219 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 225 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Последнее мощное землетрясение в Италии произошло в августе 2016 года в районе населенного пункта Аматриче на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо. Тогда жертвами природного явления стали 299 человек.

Фото: pixabay.com
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