"У нас флюидная дружба уже 15 лет": Батрутдинов рассказал о своих отношениях с Бузовой

О том, какие отношения связывают российского телеведущего Тимура Батрутдинова и певицу, актрису и телеведущую Ольгу Бузову, он рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой.
Юморист согласен с утверждением, что дружба между мужчиной и женщиной существует.
– У нас флюидная дружба, – заявил он. После этого Утяшева подчеркнула, что Бузова рядом с Тимуром расцветает.
– Но где все мужчины Бузовой? – задался вопросом артист. – Они ведь сейчас с ней не общаются. Зато мы дружим уже 15 лет.
Тимур также добавил, что очень устал от вопроса о том, когда он женится. Батрутдинов порассуждал о том, какие отношения ему нужны:
– Мой идеал отношений – это когда вы друзья. То есть вы плывете в одной лодке, и она –ваш слаженный механизм. Но самое главное – это когда вы понимаете друг друга с полуслова. Ваша цель – это счастье, – признался он.
Фото: instagram.com/buzova86