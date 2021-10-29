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  2. "У нас флюидная дружба уже 15 лет": Батрутдинов рассказал о своих отношениях с Бузовой

"У нас флюидная дружба уже 15 лет": Батрутдинов рассказал о своих отношениях с Бузовой

О том, какие отношения связывают российского телеведущего Тимура Батрутдинова и певицу, актрису и телеведущую Ольгу Бузову, он рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой. 


Юморист согласен с утверждением, что дружба между мужчиной и женщиной существует. 

– У нас флюидная дружба, – заявил он. После этого Утяшева подчеркнула, что Бузова рядом с Тимуром расцветает. 

– Но где все мужчины Бузовой?  – задался вопросом артист. – Они ведь сейчас с ней не общаются. Зато мы дружим уже 15 лет. 

Тимур также добавил, что очень устал от вопроса о том, когда он женится. Батрутдинов порассуждал о том, какие отношения ему нужны:

– Мой идеал отношений – это когда вы друзья. То есть вы плывете в одной лодке, и она –ваш слаженный механизм. Но самое главное – это когда вы понимаете друг друга с полуслова. Ваша цель – это счастье, – признался он. 

Фото: instagram.com/buzova86
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