У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам

Мероприятие прошло на границе Украины и Беларуси между населенными пунктами Веселовка (Добрушский район) и Сеньковка (Городнянский район).



Украинской стороной были доставлены останки красноармейца (ефрейтора) Медведева Николая Захаровича и красноармейца Михалапа Александра Александровича, уроженцев Беларуси, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории соседней страны. Их обнаружение и установление личностей стало возможным благодаря кропотливой работе, проделанной поисковиками. Найдены родственники Медведева Николая Захаровича, проживающие в Витебске, в частности, внучка солдата. Что касается родственников Михалапа Александра Александровича, то они не обнаружены, однако удалось установить, что до войны солдат проживал в деревне Костричская Слободка Кировского района Могилевской области.



- К сожалению, остается неизвестным, в каких подразделениях и частях служили красноармейцы, как они погибли. Но не вызывает сомнения тот факт, что они отдали жизни, защищая Родину, как и тысячи других советских солдат. Безусловно, каждый из них мечтал после Победы вернуться домой, к своей семье, - говорит представитель отделения информации и пропаганды Гомельской пограничной группы Виктор Соловей.



Передачу останков провели пограничники обеих стран. Забирала их представитель Витебского горисполкома. Останки Михалапа Александра Александровича будут доставлены в Могилевскую область. Оба воина будут с почестями преданы земле в родных местах.