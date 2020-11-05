У минчанина нашли марихуану, гашишное масло и крупную сумму в иностранной валюте

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Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД задержали 44-летнего неработающего минчанина. В его квартире нашли 40 г, а на даче в Столбцовском районе – около 2 кг «травы» и более 230 г гашишного масла.Подозреваемый рассказал, что вырастил коноплю в окрестностях деревни, высушил ее и подготовил для собственного потребления. С этой же целью сам изготовил и гашишное масло. Но правоохранители считают, что мужчина причастен к распространению запрещенного вещества. Об этом говорят изъятые электронные весы, упаковочный материал и крупная сумма денег. Мужчина давно нигде не работает: предположительно, это и есть выручка от реализации наркотика.Также в квартире и автомобиле подозреваемого обнаружили протестную атрибутику. Он признался, что участвовал в несанкционированных акциях.Милиционеры вышли и на знакомого минчанина – 53-летнего жителя Смолевичского района. В установленной дома палатке он в горшках выращивал марихуану. Советы по изготовлению наркотика ему давал товарищ. Следователями дана правовая оценка действиям обоих мужчин – возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.Видео МВД