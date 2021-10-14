"У меня не было сил справляться с паническими атаками": певица Бьянка объяснила, почему пропала со сцены

Певица Бьянка на какое-то время взяла паузу и перестала заниматься творчеством. О том, почему она приняла такое решение, артистка рассказала в интервью на YouTube-канале Super.
– К сожалению, это было очень грустным решением. Когда я поняла, что у меня больше нет моральных сил справляться с паническими атаками. Особенно когда началась пандемия. Я ее очень тяжело пережила. Я не болела коронавирусом, но мне было невыносимо одиноко. Я купила себе дом и была там одна, ко мне даже не приходили гости. Все болели и боялись. Я сидела и писала грустные песни, – отметила исполнительница хита "Были танцы".
Певица рассказала, планирует ли она возвращаться в шоу-бизнес:
– Я перестала появляться на передачах. В этой сфере важны и тусовки, и широкий круг знакомств. Сейчас меня все устраивает, я успешная девушка. Но, конечно, мне хочется зажечь. Скоро у меня выйдет хит, и не один. Все свои треки я писала и пишу сама, – пояснила знаменитость.
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