Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. У мемориального комплекса «Шимки» состоялся митинг, посвященный 76-летней годовщине освобождения Мостовского района

У мемориального комплекса «Шимки» состоялся митинг, посвященный 76-летней годовщине освобождения Мостовского района

13 июля – знаковый день в истории Мостовского района. И он дорог для каждого жителя региона: именно в этот день ровно 76 лет назад Мостовщина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.


По традиции памятный митинг прошел у мемориального комплекса «Шимки», расположенного неподалеку от одноименного населенного пункта. К слову, в прошлом году мемориал, основанный в 1983 году, подвергся масштабной реконструкции.



Немного истории. Всего в сражениях против коричневой чумы, стремившейся навязать нам так называемый новый порядок, приняло участие свыше 4000 жителей Мостовского района. Около тысячи мостовчан погибли на фронтах самой кровавой из войн, свыше ста их земляков были убиты, сражаясь в партизанских отрядах знаменитой Липичанской пущи. Не пощадило, увы, огненное лихолетье и мирных жителей…


Небольшая деревня Шимки Мостовского района повторила судьбу Хатыни – каратели сожгли ее вместе с жителями. В память о тех героических годах и в назидание потомкам на этом знаковом месте возник мемориал – на мраморных плитах выбито 2600 фамилий тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. И наш священный долг – чтить память о защитниках Отечества, передавать собранную по крупицам информацию о них из поколения в поколение.  


Председатель Мостовского райисполкома Юрий Валеватый отметил, что ценить и беречь мир должен каждый из нас:

– Несмотря на бесчинства фашистов, мостовчане не покорились жестокому и коварному врагу. Став на путь непримиримой борьбы с захватчиками, наши земляки проявили стойкость, мужество и героизм, позволившие изгнать врага с родной земли. Долгожданный день настал 13 июля 1944 года. Мы с благодарностью вспоминаем имена наших славных земляков, всегда будем помнить о тех, кто как мог приближал Великую Победу.


Поклониться тем, кто сражался за мир, пришли также представители трудовых коллективов и общественных объединений Мостовского района.

Фото: газета «Зара над Нёманам» (г. Мосты)

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Минский областной ЦГЭиОЗ приступил к проведению платных тестов на COVID-19
ЕС и ВОЗ отправили помощь в борьбе с COVID-19 в медучреждения Минщины
Ксения Ситник: Беларусь – это идеальное место для развития во всех сферах
В ПВТ выпустили ежегодный электронный справочник «ИТ-абитуриент 2020»
Ложкин признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу
В Гомеле парень нырял с трамплина в озеро и погиб
У мемориального комплекса «Шимки» состоялся митинг, посвященный 76-летней годовщине освобождения Мостовского района
Банк развития сможет выполнять функции венчурного инвестора. Соответствующий документ может появиться до конца года
Стали известны подробности гибели мужчины в Свислочи
Председатель Правления Банка развития Андрей Жишкевич: в стране начинают активно появляться механизмы рыночного финансирования
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Павлины, говоришь?
Белтелерадиокомпания будет транслировать ключевые мероприятия «Славянского базара в Витебске»
89-летнюю сельчанку из Березовского района нашли спустя трое суток
Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
В первом полугодии агрокомплекс Брестчины прибавил в животноводстве по всем параметрам
Мобильное приложение с картой сокровищ выпустили в Швеции
Назван фрукт, который уничтожает холестерин в организме
Мужчина утонул в Свислочи в центре столицы
Правительство утвердило план работы на ІІ полугодие
Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве
С января 2021 года изменятся требования к страховому стажу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿О предателях
БМЗ продолжает стабильно обеспечивать заказы на внешнем рынке
ЦТ по биологии сдали на 100 баллов 55 человек
В столице Сомали прогремел взрыв
В МВД отметили, что предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления
Экс-гендиректор «Белтелекома» Сиводедов: вину в предъявленных обвинениях признаю полностью
В Лунинецком районе на подворье обнаружили мини-завод по производству самогона
Касперович: своими необдуманными действиями я поставил под удар свою семью
Двое детей травмированы на Могилевщине в результате несчастных случаев
Взрыв произошел на АЗС в азербайджанском городе Гянджа
Спектакль «Лиличка» Могилевского драмтеатра – в числе номинантов на Национальную театральную премию 2020 года
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Портрет Дориана Грея: этапы написания
В Беларуси выздоровели 55 492 человека с коронавирусом
Десять продуктов, которые нужно есть в июле
Водитель российской фуры, пытаясь скрыться от таможни, не справился с управлением и перевернулся
Фигурант «дела банкиров» Бровка полностью признал вину и раскаялся
«ВКонтакте» запустила новый формат рекомендаций музыки
Обстоятельства двойного убийства 8-летней давности устанавливают могилевские следователи
Гомельская городская библиотека запустила онлайн-проект «Алесины сказки»
«Белавиа» выполнит вывозной чартерный рейс Ташкент – Минск
Риелторы: минский рынок жилья к середине лета возвращается к своему среднему уровню активности
Лукашенко поздравил Президента Черногории с Днем государственности
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Гости!
В Светлогорском районе в опрокинувшейся иномарке погиб водитель
В Пинском районе лесничий провернул сделку с продукцией на сумму более семи тысяч рублей
Кудасов: я готов к ответственности, если суд сочтет необходимым изолировать меня от общества
Авторы
СКАНИРУЙТЕ