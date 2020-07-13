У мемориального комплекса «Шимки» состоялся митинг, посвященный 76-летней годовщине освобождения Мостовского района

13 июля – знаковый день в истории Мостовского района. И он дорог для каждого жителя региона: именно в этот день ровно 76 лет назад Мостовщина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.





По традиции памятный митинг прошел у мемориального комплекса «Шимки», расположенного неподалеку от одноименного населенного пункта. К слову, в прошлом году мемориал, основанный в 1983 году, подвергся масштабной реконструкции.









Немного истории. Всего в сражениях против коричневой чумы, стремившейся навязать нам так называемый новый порядок, приняло участие свыше 4000 жителей Мостовского района. Около тысячи мостовчан погибли на фронтах самой кровавой из войн, свыше ста их земляков были убиты, сражаясь в партизанских отрядах знаменитой Липичанской пущи. Не пощадило, увы, огненное лихолетье и мирных жителей…





Небольшая деревня Шимки Мостовского района повторила судьбу Хатыни – каратели сожгли ее вместе с жителями. В память о тех героических годах и в назидание потомкам на этом знаковом месте возник мемориал – на мраморных плитах выбито 2600 фамилий тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. И наш священный долг – чтить память о защитниках Отечества, передавать собранную по крупицам информацию о них из поколения в поколение.





Председатель Мостовского райисполкома Юрий Валеватый отметил, что ценить и беречь мир должен каждый из нас:

– Несмотря на бесчинства фашистов, мостовчане не покорились жестокому и коварному врагу. Став на путь непримиримой борьбы с захватчиками, наши земляки проявили стойкость, мужество и героизм, позволившие изгнать врага с родной земли. Долгожданный день настал 13 июля 1944 года. Мы с благодарностью вспоминаем имена наших славных земляков, всегда будем помнить о тех, кто как мог приближал Великую Победу.





Поклониться тем, кто сражался за мир, пришли также представители трудовых коллективов и общественных объединений Мостовского района.

Фото: газета «Зара над Нёманам» (г. Мосты)