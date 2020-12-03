У кошки ломаются и выпадают усы: ветеринар рассказал, как действовать в этой ситуации

Иногда возникают ситуации, когда у котенка или взрослой кошки начинают выпадать усы. У хозяев, которые сталкиваются с подобной проблемой, возникают вопросы, их охватывает страх за своего питомца. Ветеринар Вячеслав Гречаный поспешил успокоить любителей животных и рассказал на своем YouTube-канале, как решить проблему.
Первым делом специалист рассказал, для чего животным нужны усы.
– Усы – это не просто шерсть, а орган осязания. Они помогают кошкам лучше ориентироваться в пространстве. Именно благодаря этому органу питомцы могут передвигаться в темноте. В дикой природе усы помогают во время охоты. Они способны улавливать мельчайшие колебания воздуха, что делает выслеживание добычи для кошки более эффективным, – рассказал ветеринар.
Именно поэтому хозяевам следует следить за состоянием усов, а тем более не позволять детям подстригать их.
Причин, из-за которых у кошек возникает подобная проблема, несколько. Самая распространенная из них – механическое воздействие.
– Кошка легко может обломать усы, когда будет лезть, например, под шкаф или под кровать. Это случается также, когда питомцы дерутся или играют. Котятам же усы может объедать кошка-мама. Делает она это для того, чтобы котята не проявляли чрезмерную активность до тех пор, пока не подрастут, – добавил Вячеслав Гречаный.
По словам эксперта, в подобных случаях хозяевам не стоит что-либо делать. Потеря усов в результате механического воздействия нормальна для животных. Однако есть случаи, когда людям необходимо заняться решением проблемы питомца.
– Если у кошки недостаток питательных веществ, витаминов, белков, жиров и углеводов, которые она получает из еды, страдают не только усы, но и весь организм. Поэтому если у кошки однообразное и скудное питание, проблемы с органом осязания также могут возникать. Советую в этом случае следить за рационом своего питомца и хорошо его кормить, – подчеркнул ветеринар.
Выпадать усы у кошки могут и из-за прогрессирующего лишая.
– Одним из признаков лишая является очаговое выпадение шерсти. Обычно образуются залысины в форме кругляшков, внутри которых кожа шелушится, а шерсть полностью выпадает. И локализоваться они могут не только на спине, животе и лапах, но и на мордочке – там, где как раз находятся усы. В этом случае нужно сходить в ветеринарную клинику и проверить питомца, – посоветовал специалист.
Аллергическая реакция на наружных паразитов – еще одна причина выпадения усов.
– Если у кошки блохи и они ее кусают, то у питомца на слюну паразита может возникнуть аллергическая реакция, которая приведет к сильному зуду. В этом случае животное начинает чесать все тело, в том числе и мордочку, из-за чего обломятся усы, – обратил внимание эксперт.
Похожую реакцию можно наблюдать и при наличии у питомца подкожного клеща. Также усы способны выпадать из-за глистов.
– Состояние организма из-за них ухудшается, шерсть становится ломкой, в том числе страдают усы, – заметил Вячеслав Гречаный.
Фото: pixabay.com
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У кошки ломаются и выпадают усы: ветеринар рассказал, как действовать в этой ситуации
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