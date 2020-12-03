Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. У кошки ломаются и выпадают усы: ветеринар рассказал, как действовать в этой ситуации

У кошки ломаются и выпадают усы: ветеринар рассказал, как действовать в этой ситуации

Иногда возникают ситуации, когда у котенка или взрослой кошки начинают выпадать усы. У хозяев, которые сталкиваются с подобной проблемой, возникают вопросы, их охватывает страх за своего питомца. Ветеринар Вячеслав Гречаный поспешил успокоить любителей животных и рассказал на своем YouTube-канале, как решить проблему.


Первым делом специалист рассказал, для чего животным нужны усы.

– Усы – это не просто шерсть, а орган осязания. Они помогают кошкам лучше ориентироваться в пространстве. Именно благодаря этому органу питомцы могут передвигаться в темноте. В дикой природе усы помогают во время охоты. Они способны улавливать мельчайшие колебания воздуха, что делает выслеживание добычи для кошки более эффективным, – рассказал ветеринар.

Именно поэтому хозяевам следует следить за состоянием усов, а тем более не позволять детям подстригать их.

Причин, из-за которых у кошек возникает подобная проблема, несколько. Самая распространенная из них – механическое воздействие.

 Кошка легко может обломать усы, когда будет лезть, например, под шкаф или под кровать. Это случается также, когда питомцы дерутся или играют. Котятам же усы может объедать кошка-мама. Делает она это для того, чтобы котята не проявляли чрезмерную активность до тех пор, пока не подрастут, – добавил Вячеслав Гречаный.

По словам эксперта, в подобных случаях хозяевам не стоит что-либо делать. Потеря усов в результате механического воздействия нормальна для животных. Однако есть случаи, когда людям необходимо заняться решением проблемы питомца.

– Если у кошки недостаток питательных веществ, витаминов, белков, жиров и углеводов, которые она получает из еды, страдают не только усы, но и весь организм. Поэтому если у кошки однообразное и скудное питание, проблемы с органом осязания также могут возникать. Советую в этом случае следить за рационом своего питомца и хорошо его кормить, – подчеркнул ветеринар.

Выпадать усы у кошки могут и из-за прогрессирующего лишая.

– Одним из признаков лишая является очаговое выпадение шерсти. Обычно образуются залысины в форме кругляшков, внутри которых кожа шелушится, а шерсть полностью выпадает. И локализоваться они могут не только на спине, животе и лапах, но и на мордочке – там, где как раз находятся усы. В этом случае нужно сходить в ветеринарную клинику и проверить питомца, – посоветовал специалист.

Аллергическая реакция на наружных паразитов – еще одна причина выпадения усов.

– Если у кошки блохи и они ее кусают, то у питомца на слюну паразита может возникнуть аллергическая реакция, которая приведет к сильному зуду. В этом случае животное начинает чесать все тело, в том числе и мордочку, из-за чего обломятся усы, – обратил внимание эксперт.

Похожую реакцию можно наблюдать и при наличии у питомца подкожного клеща. Также усы способны выпадать из-за глистов.

– Состояние организма из-за них ухудшается, шерсть становится ломкой, в том числе страдают усы, – заметил Вячеслав Гречаный.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Cardi B появилась на обложке журнала Billboard
Книги об истории, культуре и национальной кухне Беларуси переданы в дар библиотеке японского города Такео
Более 11 тысяч человек попали под амнистию в связи с 75-летием Победы
УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело о беспорядках на БМЗ
От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу
Будет ли спрос на живые елки в этом году?
Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области
В Беларуси расширено онлайн-взаимодействие при осуществлении административных процедур
Первый энергоблок БелАЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования
Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
IT и IQ
В БГУКИ прошла диалоговая площадка «Беларусь будущего»
Головченко 4 декабря примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки
Научно-производственный центр биотехнологий открылся в Минске
Успеть за 20 дней. Политические игры в Молдове за последние недели президентства Додона
В БГМУ состоялась дискуссионная площадка «Беларусь будущего»
В белорусских санаториях на новогодние праздники забронировано около 50 процентов мест
Конкурс "100 идей для Беларуси" развивает предпринимательское мышление молодежи – эксперт
Гомельчанин получил два года ограничения свободы за съем Госфлага и замену его другим
Тарьей Бё победил в спринте на втором этапе КМ по биатлону
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Напрасные слова
Эксперты назвали симптомы опасного осложнения коронавируса
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена
Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Победителей в Минске
Как освежить зимний гардероб: 5 советов от стилиста
Посол Беларуси в Японии Руслан Есин обсудил с японскими бизнесменами инвестиционные и коммерческие проекты
Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music
Спортсмены могут оставить свою подпись в поддержку мира на сайте athletes.by
Диетолог объяснила, почему некоторые овощи мешают похудеть
Онлайн-лекция о птицах пройдет в Минске
Стала известна причина смерти актрисы Нины Ивановой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ловкость рук и никакого мошенничества
В Минске снова стали прививать от гриппа вакциной «Ваксигрип Тетра»
«Быў. Ёсць. Буду…». В Большом театре проходят мероприятия в честь 90-летия Владимира Короткевича
«Вкусно как дома!»: узнали, что думают дети и учителя о питании в школьной столовой
БПОВЦ обеспечивает техническими средствами реабилитации более 100 тысяч инвалидов
Удивительно! Что будет, если есть овсянку каждый день
В Международный день инвалидов в Бресте подвели итоги детского творческого конкурса
Зачем родители отдают детей в модельный бизнес. Репортаж с конкурса «Супермоделька» в Гомеле
Зачем нужны маленькие собаки и какой на вкус собачий корм? Кинолог отвечает на вопросы о своей профессии
Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию
«Давайте побеспокоимся о здоровье»: Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год
мнение
Елена ЯСКО
Детский сад и мамино призвание
Костевич: государство старается создать для людей с инвалидностью все условия для полноценной жизни
Бесконтактный расходомер воды, двигатель Стирлинга и электронная копилка для благотворительности: в Гродно прошел зональный этап конкурса «100 идей для Беларуси»
Как белорусам не потеряться в спортивной войне генных технологий?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ