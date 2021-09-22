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  2. У каждого общества своя история формирования взаимоотношений церкви и государства – Щёкин

У каждого общества своя история формирования взаимоотношений церкви и государства – Щёкин

Таким мнением поделился в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин. 


 – У каждого общества своя история формирования взаимоотношений церкви и государства. Когда Александр Григорьевич стал Президентом, он выдал оптимальную модель диалога церкви и государства  – на дистанции. Это получилась государственно-общественная договоренность,  – высказался он. 

Щёкин добавил: по последним социологическим данным, 78% белорусов себя относят к православным. Несколько лет назад было 82%. Есть определенные тенденции. По мнению эксперта, государство не может развиваться без церкви. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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