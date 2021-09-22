У каждого общества своя история формирования взаимоотношений церкви и государства – Щёкин

Таким мнением поделился в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин.
– У каждого общества своя история формирования взаимоотношений церкви и государства. Когда Александр Григорьевич стал Президентом, он выдал оптимальную модель диалога церкви и государства – на дистанции. Это получилась государственно-общественная договоренность, – высказался он.
Щёкин добавил: по последним социологическим данным, 78% белорусов себя относят к православным. Несколько лет назад было 82%. Есть определенные тенденции. По мнению эксперта, государство не может развиваться без церкви.