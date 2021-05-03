В понедельник, 3 мая, в районе границы России и Монголии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, информирует ТАСС.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 269 км к юго-западу от Ангарска, где проживает около 225 тыс. человек и в 23 км к юго-западу от монгольского населенного пункта Турт с 2,1 тыс. человек. Очаг располагался на глубине около 10 км.
В настоящее время о пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.
Фото: pixabay.com
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У границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,5
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