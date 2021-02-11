Директором Государственного музея истории белорусской литературы назначен Сергей Усик. Об этом сообщает сайт Министерства культуры.
В ведомстве рассказали, что С. Усик зарекомендовал себя инициативным и ответственным руководителем, который хорошо ориентируется в стратегии развития в области культуры.
До 31 декабря 2020 года пост директора Государственного музея истории белорусской литературы занимал Михаил Рыбаков.
Фото: БЕЛТА
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У Государственного музея истории белорусской литературы новый директор
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