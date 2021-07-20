У генерального директора футбольного клуба «Милан» диагностирован рак

В сообщении «россонери», правда, говорится, что он продолжит работать.Сам Газидис, комментируя свой диагноз, отметил, что никогда не бывает подходящего времени для диагностики рака, но при этом он не теряет присутствия духа., – сказал генеральный директор «Милана».