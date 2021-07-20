У гендиректора ФК «Милан» Ивана Газидиса диагностирован рак горла, проинформировала пресс-служба итальянского клуба.
В сообщении «россонери», правда, говорится, что он продолжит работать.
Сам Газидис, комментируя свой диагноз, отметил, что никогда не бывает подходящего времени для диагностики рака, но при этом он не теряет присутствия духа. «У меня излечимая фoрма рака и пoложительный диагноз. Мне пoмогают моя семья и мoи друзья. Я уверен, что смoгу пoбедить болезнь», – сказал генеральный директор «Милана».
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У генерального директора футбольного клуба «Милан» диагностирован рак
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