У Дев - стабильность, у Козерогов - рост. А что у Раков? Денежный гороскоп на декабрь для все знаков





Овен

Последний месяц года, за исключением нескольких дней в середине месяца будет благоприятен для Овнов в финансовом плане. Наиболее благоприятные дни – 24, 25 и 26 декабря.

В первые две декады декабря со сменой деятельности пока повремените, кроме тех случаев, если Вам предложат выгодную работу за границей. А вот после 21 декабря можете смело менять работу, если Вы об этом давно мечтали.

Жажда деятельности у представителей Вашего знака зодиака будет разгораться с новой силой каждый день. В последнюю декаду месяца звезды разрешают Вам набраться смелости и попросить прибавку к зарплате. Говорите уверенно, решительно расставляя приоритеты, и всё у Вас обязательно получится.

Телец

В плане работы в последний месяц года Тельцы могут быть слишком рассеяны и не собраны. Вы можете пытаться делать несколько дел одновременно, но времени на всё и сразу будет катастрофически не хватать.

На новолуние, которое в декабре произойдет 14 декабря, Тельцам следует найти такую идею, которая позволит в дальнейшем приумножить Ваши денежные средства.

Начиная с середины месяца, Тельцы могут смело менять сферу деятельности и стараться преуспеть в новом деле. Осталось лишь избавиться от сомнений, которые буквально ходят за Вами по пятам, и поддаться этому импульсу блаженной свободы.

Близнецы

Большинство Близнецов постоянно думают о том, как бы заработать денег побольше и поскорее. Хобби может стать прекрасной бизнес-идеей. От Вас лишь требуется совсем немного уверенности в себе и решительность.

Не откладывайте серьёзные финансовые вопросы на последнюю декаду – все возникающие денежные дела необходимо делать сразу.

В общем же декабрь подарит Близнецам новые финансовые возможности, которые позволят приумножить своё состояние.

Рак

Каких-то особых перемен в финансовом состоянии Раков в декабре звезды не предвидят.

В первой половине декабря стоит поэкономить и не тратить слишком много. Денежки любят счёт. Лучше повремените сейчас, зато в конце месяца у вас будет возможность потратить их на новогодние подарки как себе, так и самым любимым людям.

В конце декабря лучше никаких новых дел, связанных финансами не начинать. В последние недели года звезды рекомендуют заняться завершением текущих дел.

Лев

Наиболее благоприятными днями декабря с точки зрения финансов обещают стать 7, 8, 23, 24 и 25 числа последнего месяца года. Миллионы, конечно, вряд ли удастся заработать, однако накопить на какой-то приятный новогодний подарок себе, любимому, вполне будет по силам.

Единственное, что может помешать Вам улучшить финансовое положение в декабре, это такая ситуация, когда Вы будете пытаться браться за несколько дел одновременно.

Дева

Большую часть месяца звезды обещают хороший стабильный доход. Однако перед Вами может встать выбор — хорошие отношения с руководством или хорошие отношения с родными. И на работе, и дома понадобится Ваше присутствие и активное участие во всех делах.

Ближе к концу месяца, после 21 декабря, напряженность ситуации спадет, и Вы сможете расслабиться.

Весы

Вся первая половина декабря благоприятна для Весов в денежном плане. Самое лучшее время для укрепления финансовых позиций —11 и 12 декабря.

А вот в конце месяца звезды рекомендуют Весам отказаться от сделок, не оформлять кредиты, ни у кого не занимать деньги и самим без крайней необходимости не давать в долг. Все расходы нужно контролировать.

В декабре сформируются максимально позитивные условия для Вашего карьерного роста и профессионального развития.

Скорпион

Финансовая стратегия Скорпионов в декабре: накопление, разумное распределение средств и ответственное отношение к ним. Планеты в этом месяце позволяют Вам улучшить ваши денежные дела. Поэтому главное – правильно распорядиться поступающими средствами.

Если у Вас есть кредиты или иные долговые обязательства, их нужно по возможности закрыть и не открывать новые.

До нового года задача Скорпионов – обязательно найти устойчивый источник дохода, привести в порядок все денежные дела. Относитесь серьезно к любому, даже небольшому доходу, не отказывайтесь от подработок.

Стрелец

В начале месяца едва ли стоит рассчитывать на увеличение доходов. Начиная с 15 декабря финансовая ситуация нормализуется, и до конца года никаких потрясений опасаться не придется. Некоторые ограничения все еще ощущаются, но они пойдут на пользу: научат относиться к деньгам более ответственно.

15 и 16 декабря появится возможность выгодно вложить средства. Это подходящий момент для инвестиций, а вот держать деньги в чулке сейчас не нужно.

В последние дни 2020 года не исключены крупные поступления – неожиданная премия на работе, прибыль от финансовых операций, банковских депозитов, или Вам вернут старый долг, на который Вы давно махнули рукой.

Козерог

В первые декады декабря финансовые вопросы у Козерогов будут идти достаточно гладко — без особых кризисов. В середине месяца Вы можете почувствовать некоторое ограничение по расходам, нужно стать еще более рациональным и ответственным по отношению к деньгам.

Вообще декабрь можно назвать подготовительным месяцем к большому финансовому успеху: сейчас Вы заботитесь о себе и увеличиваете свой потенциал, а в следующем году он даст Вам возможность существенно увеличить Ваши доходы.

В последней декаде декабря проявятся Ваша огромная личностная сила и харизма, Вам представится шанс занять достойное место в социальной иерархии.

Водолей

Финансовые вопрос в декабре будут решаться положительно. В самом начале месяца, правда, не исключены некоторые неприятные моменты, но в дальнейшем вы сможете не беспокоиться о деньгах. Самое главное, чтобы Вы оказались на своем месте, делали именно то, что у вас лучше всего получается, — и успех не заставит себя ждать.

После 17 декабря карьера у Водолеев будет идти в гору. Появится шанс устроиться на хорошую работу, соответствующую Вашим знаниям, опыту, личностному и социальному статусу.

Рыбы

В первой половине месяца ситуация с работой, карьерой и финансами стабильная и устойчивая – без резких взлетов и падений. Вам нужно спокойно оставаться на своих позициях, делая то, на что Вы способны.

Во второй половине декабря все, что связано с карьерой, отойдет на второй план, освобождая энергию и силы для дома и семьи. Вы можете обнаружить, что та сфера деятельности, которой Вы посвящали себя долгое время, больше не приносит Вам удовлетворения. Если Вы хотите завершить очередной профессиональный цикл, считайте, что время для этого пришло.

Финансовые позиции Рыб в декабре обещают постепенно укрепляться. Однако это то время, когда Вам нельзя поддаваться ни на какие авантюры. Наиболее благоприятные дни в финансовом отношении - 22 и 23 декабря.