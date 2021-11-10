У детской газеты «Зорька» появится аккаунт в TikTok

Об этом во время круглого стола, посвященного теме развития детской и молодежной прессы в условиях цифровизации, рассказала главный редактор издания Александра Джежора:

– В октябре среди участников объединения «Школа юных блогеров» прошел кастинг на роль ведущего TikTok-аккаунта. Совсем скоро читатели газеты смогут следить за нашей деятельностью еще на одной интернет-площадке.

Газета «Зорька» активно позиционирует себя в социальных сетях. У официальной страницы редакции в Instagram – более пяти тысяч подписчиков, поделилась Александра Джежора:

– Также мы проводим масштабные онлайн-проекты. На протяжении этого учебного года ребята могут поучаствовать в инициативе «Учимся вместе». Она нацелена на то, чтобы предоставить школьникам возможность заявить о себе в пяти номинациях: рассказать о своем классе, школе, познакомить с любимым учителем, знаменитым выпускником своего учреждения образования или своим лучшим другом. Для этого нужно отправить в редакцию видеоролик продолжительностью не более трех минут.