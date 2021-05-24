У детей заболеваемость эндокринной патологией щитовидной железы снизилась в 1,7 раза

– В нашей стране болезни щитовидной железы у детей занимают по своей распространенности примерно 70 процентов от всей детской эндокринной патологии, но на протяжении последних пяти лет отмечается снижение первичной заболеваемости щитовидной железы в 1,7 раза. Это расчетный показатель на сто тысяч человек. Так, в 2016 году он составляет 324 и на начало этого года снизился до 196,3, – сообщила директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева на брифинге «Патологии щитовидной железы. Группы риска и вопросы выявляемости заболевания», приуроченном ко Всемирному дню щитовидной железы.
Фото носит иллюстративный характер
В нашей стране успешно реализована национальная программа по ликвидации йододефицитных заболеваний и благодаря этому в 2013 году дефицит йода полностью ликвидирован. Важный результат национальной программы – снижение первичной заболеваемости эндемическим зобом. На 100 тысяч детей зафиксировано снижение практически в два раза. Так, за 2016 год показатель был 194, а на конец 2020-го – 81,9.
– Заболевания щитовидной железы одни из наиболее массовых эндокринных и занимают второе место после сахарного диабета, но при этом наша задача – выделить группы риска и тот возрастной период, где особенно важны обследования. Так же, как и полвека назад, больше всего подвержен детский возраст и мужской пол, в числе уязвимой группы – люди, которым было до 18 лет на момент аварии на ЧАЭС, - отмечает профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Лариса Данилова.
В МАПО, к слову, создается национальный центр здоровья, который займется в том числе профилактикой болезней щитовидной железы и изучением факторов, влияющих на заболеваемость, среди которых – пестициды, гербициды, соли тяжелых металлов.
– Среди взрослых патология щитовидной железы тоже распространена широко, зафиксирована у 3,8 процента людей, в половине случаев – различные формы зоба. В нашей стране стройная система помощи, диагностики и лечения. В любом госучреждении можно сделать УЗИ, проконтролировать гормоны щитовидной железы, – отмечает заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко.
Фото: pixabay.com
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У детей заболеваемость эндокринной патологией щитовидной железы снизилась в 1,7 раза
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