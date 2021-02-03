«У COVID-19 не женское лицо»: Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса

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Специалист обозначила, что у COVID-19 не женское лицо, объясняя это тем, что коронавирусом тяжелее болеют и чаще умирают именно мужчины., – резюмирует специалист.Защитное свойство, по словам телеведущей, обозначено тем, что вирус проникает в организм через особые белки, которые образовывают тромбы. Та самая "ножка", которая присутствует только в женской хромосоме, обладает защитными рецепторами. Она держит стенки сосуда открытыми, не давая тем самым тромбам образовываться., – рассказывает Малышева.Для коронавируса образование тромбов – это главный механизм развития болезней.Кроме того, у женщин намного больше клеток лимфоцитов, которые называются цитотоксические. Они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус., – отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.Главной причиной самого тяжелого течения заболевания и смерти людей является "цитокиновый шторм" – мультисистемное воспаление в организме., – сказала медик.В конце Малышева напомнила о вакцинировании от коронавируса и обозначила, кому рекомендовано получить прививку – это люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические болезни почек, ожирение, болезнь легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.