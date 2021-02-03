«У COVID-19 не женское лицо»: Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева в рубрике «Доктор Малышева объясняет» на своей странице в Instagram рассказала об особенностях протекания болезни у мужчин и женщин.
Фото: pixabay.com
Специалист обозначила, что у COVID-19 не женское лицо, объясняя это тем, что коронавирусом тяжелее болеют и чаще умирают именно мужчины.
– Вся разница заложена в наших половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются одной палочкой, и именно в этой "четвертинке" женщинам природа заложила колоссальные защитные свойства, – резюмирует специалист.
Защитное свойство, по словам телеведущей, обозначено тем, что вирус проникает в организм через особые белки, которые образовывают тромбы. Та самая "ножка", которая присутствует только в женской хромосоме, обладает защитными рецепторами. Она держит стенки сосуда открытыми, не давая тем самым тромбам образовываться.
– Считается, что эволюционно организму мужчины нужно было быстрее образовывать тромбы. Он воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые образуют тромбы, – рассказывает Малышева.
Для коронавируса образование тромбов – это главный механизм развития болезней.
Кроме того, у женщин намного больше клеток лимфоцитов, которые называются цитотоксические. Они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.
– Это клетки-убийцы «врагов» нашего организма, – отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.
Главной причиной самого тяжелого течения заболевания и смерти людей является "цитокиновый шторм" – мультисистемное воспаление в организме.
– Женщине природа в этой "четвертинке" дала механизмы подавления воспаления. То есть мы болеем, но чаще болеем легко. Все это природный механизм, – сказала медик.
В конце Малышева напомнила о вакцинировании от коронавируса и обозначила, кому рекомендовано получить прививку – это люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические болезни почек, ожирение, болезнь легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
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«У COVID-19 не женское лицо»: Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса
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