Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. У четверых детей в "Лесной поляне" под Сморгонью подтвердился дельта-штамм коронавируса

У четверых детей в "Лесной поляне" под Сморгонью подтвердился дельта-штамм коронавируса

У четверых детей, отдыхающих в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью, подтвердился дельта-штамм COVID-19. Об этом проинформировал заместитель министра здравоохранения - главный санитаздорорный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.


"Эта ситуация подтвердилась. Действительно, пока у четверых детей сегодня определен штамм - дельта", - сказал Александр Тарасенко.

По его словам, на данный момент ситуация в центре спокойная и стабильная. Там круглосуточно находятся медики и представители санитарно-эпидемиологической службы. "Мы выявляем уже меньшее количество детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Ситуация взята под контроль. Единственное, что с учетом всех профилактических мероприятий нужно достойно выйти из этой ситуации", - подчеркнул Александр Тарасенко.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы