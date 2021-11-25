У британских летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Ученые из Университета Восточной Англии, Зоологического общества Лондона и Службы общественного здравоохранения Англии обнаружили новый коронавирус, родственный COVID-19, у британских подковоносых летучих мышей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Phys.org.
Исследователи собрали образцы фекалий более чем 50 малых подковоносов в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе и отправили их на анализ в Службу общественного здравоохранения Англии. В одном из образцов они выявили новый коронавирус, который позже был назван RhGB01.
Это первый случай обнаружения коронавируса, связанного с атипичной пневмонией, у малой подковоносой летучей мыши. Ранее такой вирус не встречался в Великобритании. Новый вирус попадает в подгруппу коронавирусов, называемых сарбековирусами, которые содержат как SARS-CoV-2, ответственный за текущую пандемию, так и SARS-CoV, отвечающий за первоначальную вспышку SARS среди людей в 2003 году.
Пока нет подтверждений того, что этот вирус может быть передаваться человеку, если он не мутирует. Мутация возможна, если человек, зараженный COVID-19, передаст вирус инфицированной летучей мыши.
Эксперты предполагают, что летучие мыши уже давно являются носителями вируса RhGB01.
– Проведенное исследование расширяет географический и видовой диапазон этих типов вирусов и предполагает их более широкое распространение среди более чем 90 видов подковоносых летучих мышей. Эти летучие мыши почти наверняка являются носителями этого вируса, вероятно, что на протяжении нескольких тысяч лет. Ранее об этом было неизвестно, потому что сейчас тесты проводились на британских летучих мышах впервые, – сказала эксперт Университета Восточной Англии Дайана Белл.
Британские ученые также установили, что ближайший родственник вируса RhGB01 был обнаружен у летучих мышей в Болгарии в 2008 году.
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