У бобруйчанина, который в своем доме выращивал коноплю, изъято почти 5 килограммов марихуаны

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

прокомментировал:По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление фактов реализации марихуаны и лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.Видео МВД