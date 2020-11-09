Деятельность 36-летнего бобруйчанина, который в своем доме и на приусадебном участке выращивал коноплю, пресекли оперативники наркоконтроля.
Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович прокомментировал:
– В ходе осмотра обнаружено помещение, специально приспособленное для выращивания указанного наркосодержащего растения. Всего обнаружено и изъято 4,8 килограмма марихуаны, 9 горшков с растением конопли, удобрение, грунт, приборы освещения и система полива.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление фактов реализации марихуаны и лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Видео МВД
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У бобруйчанина, который в своем доме выращивал коноплю, изъято почти 5 килограммов марихуаны
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