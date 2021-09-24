У BMW X7 появилась редкая версия для японского рынка

Отделение BMW Individual выпустило с конвейера для рынка Японии лимитированную серию кроссоверов BMW X7 под названием Nishijin Edition. Транспортное средство произведено в трех экземплярах. Салон автомобиля украшен элементами декора из каталога BMW Individual, дорогой кожей Merino и утонченным текстилем нисидзин-ори. Об этом сообщает Motor.ru.
Нисидзин-ори – это традиционный для Японии текстиль родом из района Нисидзин в Киото. Как и 300 лет назад, его изготавливают из рисовой бумаги, золотисто-серебристой фольги и окрашенных шелковых нитей.
В новом транспортном средстве нисидзин-ори будет обит как минимум центральный подлокотник. Изготовлен текстиль в мастерской Kano-ko. Здесь специально для подлокотника применялась особая техника: шелк переплетен с тонкими полосками кожи Merino, отделанными фольгой, над которыми потрудилась компания Rakugei Kobo.
Над созданием остального декора работали в отделении персонализации BMW Individual. Так, в спецсерии X7 применялся уникальный цвет Ametrine с пигментом Xirallic, который состоит из пластинок оксида алюминия, покрытых оксидом титана. Благодаря металлическим вкраплениям колер блестит и переливается на солнце. Сиденья транспортного средства изготовлены с использованием кожи Merino оттенка слоновой кости, потолок отделан алькантарой.
Фото: BMW