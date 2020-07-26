У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

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РИА Новости

По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 2561 километре к востоку от города Ушуая (провинция Огненная Земля, Аргентина). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Данные об угрозе цунами не поступали.На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.