Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3, произошло сегодня у берегов Южных Сандвичевых островов, находящихся в южной части Атлантического океана, пишет ТАСС.
Фото: РИА Новости
По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 2561 километре к востоку от города Ушуая (провинция Огненная Земля, Аргентина). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Данные об угрозе цунами не поступали.
На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
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У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
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