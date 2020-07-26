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  2. У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3, произошло сегодня у берегов Южных Сандвичевых островов, находящихся в южной части Атлантического океана, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости

По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 2561 километре к востоку от города Ушуая (провинция Огненная Земля, Аргентина). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данные об угрозе цунами не поступали.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
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