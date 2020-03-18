У берегов Вануату произошло землетрясение

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился более чем в 500 километрах к северо-западу от столицы государства города Порт-Вила, где живут порядка 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 170 километров.Данные об угрозе цунами и жертвах не поступали.