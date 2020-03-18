Мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1, произошло сегодня в Тихом океане у берегов Вануату, пишет ТАСС.
По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился более чем в 500 километрах к северо-западу от столицы государства города Порт-Вила, где живут порядка 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 170 километров.
Данные об угрозе цунами и жертвах не поступали.
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У берегов Вануату произошло землетрясение
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