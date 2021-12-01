SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6

Колебания земной поверхности магнитудой 4,6 зафиксировали 1 декабря в Тихом океане вблизи восточного побережья Тайваня, пишет ТАСС.


Согласно данным сейсмологической службы Тайваня, эпицентр землетрясения располагался в 51,5 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг находился на глубине 17,8 км под морским дном. Подземные толчки ощущались в уездах Хуалянь и Тайдун. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Тайвань, где проживают по меньшей мере 23 млн человек, находится в Тихом океане на стыке двух тектонических плит – так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова является одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы