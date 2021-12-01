У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6

Колебания земной поверхности магнитудой 4,6 зафиксировали 1 декабря в Тихом океане вблизи восточного побережья Тайваня, пишет ТАСС.
Согласно данным сейсмологической службы Тайваня, эпицентр землетрясения располагался в 51,5 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг находился на глубине 17,8 км под морским дном. Подземные толчки ощущались в уездах Хуалянь и Тайдун. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Тайвань, где проживают по меньшей мере 23 млн человек, находится в Тихом океане на стыке двух тектонических плит – так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова является одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.
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