У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Эпицентр находился в 536 км от Джаяпура. Отмечается, что население города составляет 134 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.