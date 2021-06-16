Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов индонезийского острова Серам, информирует ТАСС.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали в 146 км к северо-востоку от населенного пункта Амбон с численностью населения равной примерно 355 тыс. Очаг находился на глубине 10 км.
Информации о пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2029
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
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