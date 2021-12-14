У берегов Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5

Подземные толчки магнитудой 5,5 зарегистрировали 14 декабря у побережья Индонезии, пишет ТАСС.
Согласно информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 110 км к северу от населенного пункта Маумере, население которого составляет около 47 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,7 в этом же районе. Согласно предварительным данным, колебания земной поверхности не привели к серьезным разрушениям, информации о пострадавших нет.
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