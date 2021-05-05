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  2. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Сегодня у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Фото носит иллюстративный характер

Согласно данным, эпицентр землетрясения находился в 129 км к юго-западу от города Паданг, где проживает 840 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 10 км.

Информации о пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась. 

Фото: pixabay.com
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