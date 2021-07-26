Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, информирует ТАСС со ссылкой на данные геополитической службы США (USGS).
Ранее сообщалось, что случилось землетрясение магнитудой 6,6.
Землетрясение было зафиксировано в 12:09 по времени UTC (15:09 мск). Эпицентр расположился в 97 километрах к юго-востоку от города Лувук. Очаг залегал на глубине 10,7 километра.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Угрозы цунами нет.
Фото: pixabay.com
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У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение
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