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  2. У берегов американского штата Орегон зафиксировали два землетрясения за сутки

У берегов американского штата Орегон зафиксировали два землетрясения за сутки

За сутки у берегов американского штата Орегон произошли два землетрясения, передает ТАСС.


Согласно данным Геологической службы США, эпицентр первых колебаний земной поверхности магнитудой 5,5 располагался на расстоянии 430 км к западу от населенного пункта Ньюпорт, население которого составляет 10,3 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Второе землетрясение зафиксировали с магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков был в 434 км к западу от Ньюпорта. Очаг находился на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась.

Фото: pixabay.com
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