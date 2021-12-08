У берегов американского штата Орегон зафиксировали два землетрясения за сутки

За сутки у берегов американского штата Орегон произошли два землетрясения, передает ТАСС.
Согласно данным Геологической службы США, эпицентр первых колебаний земной поверхности магнитудой 5,5 располагался на расстоянии 430 км к западу от населенного пункта Ньюпорт, население которого составляет 10,3 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.
Второе землетрясение зафиксировали с магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков был в 434 км к западу от Ньюпорта. Очаг находился на глубине 10 км.
Угроза цунами не объявлялась.
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