Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы вечером 7 июля у берегов Аляски, пишет ТАСС.
По сведениям Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 4,6 км. Эпицентр располагался в 609 км к юго-западу от американского города Анкоридж (штат Аляска), где живут около 290 тысяч человек.
Данных о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1
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