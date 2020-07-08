У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1

По сведениям Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 4,6 км. Эпицентр располагался в 609 км к юго-западу от американского города Анкоридж (штат Аляска), где живут около 290 тысяч человек.Данных о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.