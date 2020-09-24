У Белорусского союза женщин – новый председатель

Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения. Такое решение было принято сегодня во время отчетно-выборного заседания правления этого общественного объединения.
Кандидатуру нового руководителя союза предложила Марианна Щеткина, которая на протяжении пяти лет успешно возглавляла это общественное объединение. Перед началом заседания Марианна Акиндиновна рассказала журналистам:
– 2020-й год – новая веха в истории всей страны, а также в истории развития женского движения. Сейчас следует определить основные задачи на грядущие пять лет, определить новые векторы работы, стратегические планы. Но прежде чем передать бразды правления председателю, которого выберет сегодня наша женская общественность, мы должны посмотреть, какие инновации, подходы использовали за прошедшие годы. Я бы здесь отметила следующие моменты. Во-первых, создание новых организаций на всех уровнях: первички на производствах, в вузах, организациях. Это направление нужно развивать, это то, что мы считаем молодежным крылом. Второе – у нас появились три новые объединенные организации: МЧС, Генеральная прокуратура и Белагропромбанк. Выстроенная иерархия, структурированность организации позволяют нам решать абсолютно все задачи. Сейчас БСЖ объединяет более 144 тысяч женщин, а средний возраст участниц объединения составляет около 40 лет. Форум «Женщины за Беларусь» прекрасно продемонстрировал нашу слаженную и четкую работу.
Марианна Акиндиновна также отметила отличную работу на международном уровне: с Союзом женщин России, со Всекитайской ассоциацией женщин, женщинами Азербайджана, Узбекистана.
С 2015 года создано несколько новых клубов: женщин-ученых, молодежи, женщин предпринимателей. С помощью последнего клуба открыто 18 новых стартапов.
– Очень важно, чтобы взаимодействие было организовано по всем направлениям, – подчеркнула Марианна Щеткина. – Мы хотим обобщить все свои инновации, распространить опыт на всю республику. Женщины очень изменились, стали активные, требовательные, хотят присутствовать на всех уровнях принятия решений. Мы вырастили целую плеяду женщин-лидеров! Для того чтобы организация развивалась, должна быть преемственность, сменяемость управленческих кадров.
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У Белорусского союза женщин – новый председатель
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ