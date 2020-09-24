У Белорусского союза женщин – новый председатель

Кандидатуру нового руководителя союза предложила, которая на протяжении пяти лет успешно возглавляла это общественное объединение. Перед началом заседания Марианна Акиндиновна рассказала журналистам:Марианна Акиндиновна также отметила отличную работу на международном уровне: с Союзом женщин России, со Всекитайской ассоциацией женщин, женщинами Азербайджана, Узбекистана.С 2015 года создано несколько новых клубов: женщин-ученых, молодежи, женщин предпринимателей. С помощью последнего клуба открыто 18 новых стартапов., – подчеркнула Марианна Щеткина.