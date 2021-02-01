У белорусского кота - свой YouTube-канал: за жизнью Пусика следят уже 1,5 миллиона подписчиков

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«Хозяин» канала – кот по кличке Пусик, проживающий в агрогородке Гатово Минской области. Известно, что молодая пара подобрала кота на улице в 2014 году. Новые хозяева заметили, что их питомец очень умный, забавный и любит играть. Они стали снимать смешные видео и делиться ими.Рекордсменом стал ролик, где кот демонстрирует свою уникальную способность – пролезать через крошечные отверстия. Видео посмотрели 17 миллионов человек.Еще одно популярное видео с Пусиком в главной роли – реакция кота на бассейн с пенопластовыми крошками. Хозяева решили проверить, как пушистик отреагирует на такой странный предмет. Они надули бассейн и наполнили его пенопластовыми шариками. Сначала кот просто безразлично смотрел и повиливал хвостом, а потом проверил содержимое бассейна лапками и окунулся туда. Видео, кстати, набрало 6,8 млн. просмотров.Около 4-х миллионов человек понаблюдали за тем, как кот показывает, насколько сильно соскучился по своему хозяину. Они разговаривают по видеосвязи и не теряют друг друга даже на расстоянии 2-х тысяч километров.Оценили зрителям и видео «7 уровней выживания». Здесь коту предложили семь бокалов, наполненных его любимым кормом. Только все они – разной формы и величины. Несложное, но забавное испытание, которое посмотрели почти 2 миллиона человек.