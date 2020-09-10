На «Радыё свобода» сегодня появилась заметка под заголовком «Гітлер насіў штаны, дык што, нам цяпер без штаноў хадзіць?». При помощи этой цитаты депутата Верховного Совета 12-го созыва, «філёляга» Лявона Баршчэўскага его коллега экс-депутат, «журналист» Сяргей Навумчык (друг экс-депутата, фотографа Зянона Пазьняка) пытается доказать безосновательность претензий белорусов к бчб-флагу. Мы не пытаемся исковеркать имена и фамилии – просто нашей публике эти «філёляг», журналист и фотограф более известны именно в белорусском произношении.

Сразу отметим, что главный аргумент Навумчык подобрал крайне слабый. Это логика неонацистов, которые говорят, что сама по себе свастика неплохая, ее придумали тысячи лет назад древние арии. И вообще это знак Солнца. Ну и что, что свастику использовали люди в штанах?

А еще говорят, что в научной среде Америки существует правило: кто в диспуте первым упомянул Гитлера, тот и проиграл. Для человека, который получил политическое убежище в США, данный факт должен быть известен лучше других.

У нас такого правила нет, и коль скоро Навумчык заговорил про Гитлера в штанах как о главном доказательстве чистоты и непогрешимости бчб-символики, хотим ему ответить вот что.

У белорусов нет претензий к людям в штанах. Но у белорусов есть большой исторический счет к нелюдям, которые под бчб-флагом, погоней и свастикой с особым рвением уничтожали нас в годы Великой Отечественной войны.

Жгли живьем в Хатынях, закапывали заживо в ямах, расстреливали, вешали, вешали, вешали… делали это с горячими сердцами и горящими глазами. А после расправы над соотечественниками коллаборанты, чеканя шаг, маршировали с бчб-флагами по полуразрушенному Минску, носили плакаты с портретом «Гітлера-вызваліцеля» и пели ему осанну. И наверняка делали все это в штанах.

Вы у «юриста» Максима Знака спросите, как это было. Его дедушка, Николай Александрович, вместе с карателями охотился на партизан и жег белорусские деревни. Его родной брат Петр и троюродный брат Константин Кузьмич делали то же самое. Именем «Гітлера-вызваліцеля», с бчб-повязкой на рукаве.

Нам всем об этом забыть? Внукам и правнукам убитых и замученных нацистами и их прислужниками белорусов встать под их бчб-флаги? Или, быть может, нам всем взять под козырек и принять определение Нобелевского лауреата, а в молодости – истовой почитательницы «меча и пламени революции» Светланы Алексиевич, что «Беларусь страна полицаев»?

Да, есть и такие – готовые принять. Люди со скелетами в семейном шкафу. Или наоборот, люди, которые совсем не знают своей истории.

Уж отцы-основатели «незалежнасці» постарались, чтобы белорусы не задумывались о происхождении этой символики. Еще в начале 1990-х в детских учебниках писали просто лютую дичь про древнего князя, который на поле боя перевязал рану белым полотном, а потом снял повязку с кровавой полосой и повел в бой своих воинов супротив супостата. «Так появился наш флаг». Эту чушь выдумал еще один «філёляг» из БНФ Винцук Вячорка, и этот бред на полном серьезе транслировали не только в школе, но и в студенческих аудиториях.

Так в подсознании и отложилось. Действительно, зачем детям голову забивать, что бчб-флаг нарисовал студент Петербургского горного института Клавдий Дуж-Душевский только после февральской революции 1917 года. Первый раз его вывесили при немцах в 1918-м. Второй раз – снова при немцах в 1941-м. Первый раз кланялись «Кайзеру-покровителю», второй раз – «Гітлеру-вызваліцелю». И вешали, вешали, вешали…

Был еще третий заход в 1991-м, но абсолютное большинство белорусов на референдуме 1995 года решило выбросить на свалку истории этот символ национального позора, смерти и разрушения.

События этого лета показали, как разрушительно коллективное беспамятство и насколько важно знать свои корни. Насколько важно доступным языком с детского сада объяснять подрастающему поколению, что такое хорошо и что такое плохо, какие символы являются национальными и какие нацистскими.

Александр ВИНОКУРОВ