Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. У Арины Пехтеревой появились фан-группы в Польше, Македонии и Мальте

У Арины Пехтеревой появились фан-группы в Польше, Македонии и Мальте

Об этом корреспонденту sb.by рассказала сама представительница Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2020» Арина Пехтерева: 


- Смысл моей композиции «Пришельцы» в том, что все мы, люди, пришельцы на этой планете. Земля - наш дом, который мы должны любить и беречь. Но, к сожалению, мы не всегда это делаем. Разрушаем землю своими руками и не задумываемся, что сохраним для потомков. Нам надо это остановить. Знаю, что эту композицию оценили во многих странах. И речь не только о странах СНГ. У У меня есть фан-группы в Польше, Македонии, Мальте… Мне очень приятно, что слушателям зашла моя песня. 

Напомним, детский конкурс «Евровидение» в этом году в связи с пандемий пройдет в новом формате. Юные артисты вместо того, чтобы поехать в Варшаву, которая принимает в этом году творческое соревнование, представят для участия в финале заранее записанные композиции.  Номер нашей конкурсантки снимался в самом большом в стране телепавильоне «600 метров». По требованиям Европейского вещательного союза, запись ее песни «Пришельцы» проходила на шесть камер на специально выстроенной сцене диаметром семь метров. Технический райдер был разработан для того, чтобы все участники находились в равных условиях, а их выступления соответствовали общей концепции конкурса.

Команда Белтелерадиокомпании обещает клиповую, динамичную, космическую картинку. Но зрители смогут увидеть номер Арины Пехтеревой только в эфире 29 ноября во время финала детского «Евровидения».  


Фото предоставлены пресс-службой Белтелерадиокомпании
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Три белорусских мультфильма взяли награды на международном фестивале «Хрустальные ключи»
Назван топ самых популярных паролей в 2020 году
В Беларуси глубина переработки древесины подходит к 100 процентам
Плитка и керамогранит в интерьере: привычные и свежие идеи использования
Взломали Viber и рассылали сообщения: эксперты выявили в телефоне могилевчанки вредоносную программу
На базе Светлогорского ЦКК планируют наладить производство упаковочных видов бумаги
Председатель концерна «Беллесбумпром»: вложенные в модернизацию деревообрабатывающих предприятий инвестиции себя оправдали
Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры
Деревообрабатывающая отрасль страны работает стабильно
Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Право и права
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи за разглашение врачебной тайны
У минских подростков возросла степень ответственности за свое здоровье
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg
Адабашьян: «На всякое «да» очень просто говорить: «Нет!»
Могилевчанин читал переписку жены: возбуждено уголовное дело
Убыточных хозяйств стало меньше, экспорт сельхозпродукции вырос
Ввод жилья в Беларуси в январе – октябре увеличился на 6,9 процента
«Вместо кукол – машинки»: истории девушек, которых воспитывали отцы
Врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
Житель Жлобина получил три месяца ареста за циничные надписи
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смотрят в книгу
На Гомельщине торжественно открыли новую погранзаставу
Советы для ленивых: как быстро похудеть без тренировок
Минтруда: с 1 января 2021 года вырастет зарплата в бюджетных организациях
Савиных: решение Конгресса выглядит нелепо на фоне новостей о выборах в самих США
Беларусь и Китай объявят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021–2022 годы
Малышева назвала специю, которая может защитить от коронавируса
МВД: количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности, снизилось в два раза
ДТП в районе площади Бангалор в Минске – движение затруднено
Додон выступил за досрочные выборы в парламент Молдовы осенью 2021 года
В Барановичах на взятке попалась медсестра
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
Газифицирована еще одна деревня Витебщины
Байрон, Шиллер, Шекспир… 12-летняя Марина Равковская из Кричева декламирует стихи на пяти языках
У Арины Пехтеревой появились фан-группы в Польше, Македонии и Мальте
Минчанин украл из магазина меховые жилеты
Не норма, а патология: логопед объяснила, почему ротовое дыхание опасно для детей
Принц Уильям прокомментировал расследование вокруг интервью принцессы Дианы
Новый заказник появится в Могилеве
Начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси учения «Нерушимое братство»
Репортаж с новогодним настроением: посмотрите, как комплектуют сладкие подарки на кондитерской фабрике
ОДКБ готова к проведению учений в сложных эпидемиологических условиях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
Новые раздевалки, выставочный зал и студия звукозаписи. Прогулялись по Мозырскому центру творчества детей и молодежи
В Ганцевичском районе сборщика ягод госпитализировали с переохлаждением
Лицеистка из Ивацевичей Ольга Гречная о том, как ей удается совмещать учебу, работу в модельном бизнесе и увлечения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ