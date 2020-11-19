У Арины Пехтеревой появились фан-группы в Польше, Македонии и Мальте

Напомним, детский конкурс «Евровидение» в этом году в связи с пандемий пройдет в новом формате. Юные артисты вместо того, чтобы поехать в Варшаву, которая принимает в этом году творческое соревнование, представят для участия в финале заранее записанные композиции. Номер нашей конкурсантки снимался в самом большом в стране телепавильоне «600 метров». По требованиям Европейского вещательного союза, запись ее песни «Пришельцы» проходила на шесть камер на специально выстроенной сцене диаметром семь метров. Технический райдер был разработан для того, чтобы все участники находились в равных условиях, а их выступления соответствовали общей концепции конкурса.Команда Белтелерадиокомпании обещает клиповую, динамичную, космическую картинку. Но зрители смогут увидеть номер Арины Пехтеревой только в эфире 29 ноября во время финала детского «Евровидения».Фото предоставлены пресс-службой Белтелерадиокомпании