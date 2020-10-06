О заражении COVID-19 российская актриса рассказала в своем аккаунте в Instagram.
– Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня, – написала Анна Семенович.
Звезда российского шоу-бизнеса уверила поклонников, что чувствует себя хорошо и что «вернется в строй» 12 октября, как только закончится самоизоляция.
Фанатов Анна Семенович попросила соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя и близких, не заболеть и не допустить дальнейшего распространения инфекции: носить маски с перчатками, избегать людных мест.
Фото: РИА Новости
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У Анны Семенович обнаружили коронавирус
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