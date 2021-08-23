У актера Эдди Редмэйна из-за лесных пожаров сгорел дом

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dailymail.co.uk

В этом доме оскароносный актер провел детство и периодически возвращался на выходные или в отпуск.Стоимость особняка – два миллиона фунтов. В нем было шесть спален, бассейн, теннисный корт, а также площадка для игры в петанк. Домом владел отец актера Ричард Редмэйн. В интервью изданию мужчина рассказал, что сгорели полностью верхний этаж и крыша. Теперь дом нуждается с дорогостоящем ремонте.Сами Редмэйны отсутствовали в особняке во время пожара.