У актера Эдди Редмэйна из-за лесных пожаров сгорел дом

Дом звезды «Фантастических тварей» Эдди Редмэйна сгорел из-за лесных пожаров на Лазурном берегу во Франции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Фото: dailymail.co.uk
В этом доме оскароносный актер провел детство и периодически возвращался на выходные или в отпуск.
Стоимость особняка – два миллиона фунтов. В нем было шесть спален, бассейн, теннисный корт, а также площадка для игры в петанк. Домом владел отец актера Ричард Редмэйн. В интервью изданию мужчина рассказал, что сгорели полностью верхний этаж и крыша. Теперь дом нуждается с дорогостоящем ремонте.
Сами Редмэйны отсутствовали в особняке во время пожара.