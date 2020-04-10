Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», сценарист и режиссер Борис Грачевский в очередной раз стал отцом, пишет spletnik.ru.
Супруга 71-летнего режиссера, 35-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, родила сына. Его назвали Филиппом.
У Бориса Грачевского уже есть трое детей.
Сын Максим и дочь Ксения родились от первой жены Галины Грачевской. Во втором браке с Анной Панасенко у режисссера появилась дочь Василиса, которой сейчас семь лет.
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У 71-летнего руководителя «Ералаша» родился сын
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