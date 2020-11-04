У 55 студентов и 17 преподавателей Минского государственного лингвистического университета подтвердился диагноз COVID-19, сообщается в официальном Telegram-канале вуза.
Это данные статистики за 3 ноября. В учебном заведении подчеркнули, что у всех заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме.
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У 55 студентов МГЛУ обнаружен коронавирус
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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