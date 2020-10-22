Товарный поезд, груженный 100 TEU, отправился сегодня из Иу (китайская провинция Чжэцзян) в Минск. Этот состав стал тысячным за этот год, отправленным из Чжэцзяна и следующим по маршруту Китай – Европа, информирует «Синьхуа».
Состав, который перевозит предметы первой необходимости, текстиль и игрушки, покинет территорию КНР через контроль-пропускной пункт «Маньчжоули» и, как планируется, прибудет в столицу Беларуси две недели спустя.
По состоянию на 21 октября из Чжэцзяна в рамках железнодорожного сообщения Китай – Европа было перевезено 83 тысячи TEU, что на 203% больше по сравнению с предыдущим годом. Такой объем составляет около 10% от общенационального показателя.
Ожидается, что в этом году провинция обработает 1,2 тысячи грузовых рейсов сообщением Китай – Европа.
Фото: «Синьхуа»
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Тысячный грузовой состав отправился из Чжэцзяна по маршруту Китай – Европа
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