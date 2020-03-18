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Тысячи украинцев используют Беларусь как единственный шанс вернуться домой

Тысячи украинцев используют Беларусь как единственный шанс вернуться домой. Только наша синеокая в центре Европы не отменила авиационное и железнодорожное сообщение с другими странами, не закрыла границы. Для ближайших соседей нет других путей возвращения. В Минск добираются из разных точек мира, а потом прямиком на белорусско-украинскую границу.


Пункт пограничного пропуска «Новая Гута». К нему постоянно подъезжают автомобили, высаживают пассажиров. Новый тренд пресечения границы — пешком. Из микроавтобуса выгружается группа с большими чемоданами и рюкзаками.

— Откуда вы ребята?

— Работали в Эстонии. Теперь ридна Украина не принимает поезда и самолеты, приходится на перекладных добираться.



Схему проезда рисует гомельчанин Николай Майстрович, который доставил возвращенцев от железнодорожного вокзала областного центра:

— Минск сегодня логистический узел, туда приезжают и прилетают все украинцы. Кому потом на Львовщину — брестское направление, а вот Киев, Харьков, Одесса — все к нам. Маршрутчики и таксисты на вокзалах Гомеля дежурят, ждут рейсы из столицы, и потом сюда на Новую Гуту. Есть и автобус до этого населенного пункта, остановка недалеко от границы. А вот в Украине классическое транспортное сообщение между городами отменено, можно добраться лишь на частной машине или вызвать такси.

У перехода паспорта пограничному контролю предъявляют киевляне: высокий парень и красивая девушка в белом. Они рассказали, что летели из Питера в Минск (там их в аэропорту тепловизорами проверили на наличие высокой температуры), до Гомеля на поезде, переночевали в гостинице и утром знакомые довезли на машине до границы. Теперь с чемоданами пешком. Лица усталые, но довольные, девушка на прощанье:

— Хоть так, но доберемся. Спасибо, Беларусь — подставила плечо.



Наш пограничник по-братски их напутствует:

—Здесь вы пройдете без проблем, но на украинском пункте пропуска вас пешком не пропустят. Придется там искать попутную машину и проезжать границу на ней. Такие сейчас правила.


Всего за пределами Украины работают до 8 миллионов граждан этой страны. Единственная возможность на данный момент им попасть на Родину  путь через северного соседа. Такая свобода передвижения касается не только украинцев, но и жителей остальных стран, они могут въезжать и выезжать в Беларусь беспрепятственно, но в обязательном порядке проходить санитарно-эпидемиологический контроль.



Наверное, самыми свободными водителями в Европе остались дальнобойщики — для них запретов нет. Винницкие ребята Николай Мацанюк и Леонид Бондарчук везут стекловолокно из Полоцка в Харьков и Одессу, к закрытию границ относятся скептически:

— Нужен жесткий контроль с тестами, тепловизорами — это да! Но границы в современном мире закрывать нельзя. Иначе жизнь остановится.

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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