Акции памяти в честь величия подвига погибших в годы Великой Отечественной войны героев проходят не только в Беларуси. Тысячи свечей зажгли по всему миру: в России, Ливане, Болгарии, Кыргызстане, США и других странах.
Акция "Свеча памяти" прошла не только в столице России, но и в регионах. В Москве на площади перед Музеем Победы зажгли 1418 свечей – по числу дней войны. Из них составили изображение, посвященное битве за столицу, и выложили надпись "Москва помнит". А Волгоградцы и гости города зажгли памятные свечи на Мамаевом кургане.
Фото: ТАСС
В Ливане волонтеры выложили надпись "Нормандия Ливан помнит" и силуэт самолета Як-3. Напомним, что в стране формировалась легендарная эскадрилья "Свободная Франция", которая после воевала вместе с советскими летчиками против фашистской Германии.
Скриншот видео телеканала Беларусь 1
В понедельник вечером, 21 июня, в Софии у подножия памятника Советской армии в Болгарии также состоялась церемония зажжения десятков свечей. Память жертв войны почтили минутой молчания.
Фото: ТАСС
В столице Кыргызстана вечером того же дня на площади Победы прошла акция "Свеча памяти". Горожане зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Фото: bishkek24.kg
В Вашингтоне акция "Свеча памяти", приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась ровно в 4 утра по минскому времени. Свечами выложили фразу "80 помним", а рядом расположили стенды с репродукциями фотохроники времен ВОВ.
Фото: ТАСС
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Тысячи свечей зажглись по всему миру в память о героях Великой Отечественной войны
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