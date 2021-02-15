Тысячи рабочих мест будут созданы в Минской области за счет реализации масштабных инвестпроектов

Одной из приоритетных задач в развитии экономического потенциала центрального региона в текущей пятилетке, как обозначили в облисполкоме, является активизация работы по привлечению иностранных инвестиций. Стратегия направлена на повышение отдачи от вложенных средств, более эффективное управление инвестиционными проектами, а также привлечение частных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства.
Среди самых масштабных и перспективных – инвестиционный проект ИООО «Славкалий» в Любанском районе, завершение которого планируется в декабре 2023 года. В результате его реализации будет создано две тысячи рабочих мест не только для жителей этого района, но и соседних. Планируемый экспорт калийных удобрений должен составить два миллиона тонн на сумму больше 600 миллионов долларов США.
Произвести продукции на 800 миллионов рублей и создать больше 800 новых рабочих мест – такие задачи в текущей пятилетке ставит ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Сегодня предприятие дает работу жителям Пуховичского, Червенского, Минского, Дзержинского и другим районам области.
ОАО «Беларуськалий» реализует инвестиционный проект на Дарасинском руднике с объемом производства восемь миллионов тонн руды в год. Для жителей Солигорска и соседних районов здесь будет создано 1039 рабочих мест.
На выращивание 6000 тонн мяса индейки в год замахнулся флагман сельского хозяйства области ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Проект, который реализуется в Копыльском районе, рассчитан на 2019–2024 годы с объемом инвестиций 90 миллионов рублей и предусматривает создание около 100 новых рабочих мест.
В Борисовском районе к 2022 году создать 400 новых рабочих мест и привлечь 20,2 миллиона евро инвестиций поможет реализация проекта по производству мебели из массива ИООО «СВУДС ЭКСПОРТ».
Самым масштабным проектом области является строительство Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». С прошлого года начат второй этап освоения на площади 860 гектаров. Здесь предусмотрено создание инфраструктуры к уникальному в Беларуси логистическому терминалу, который станет крупнейшим региональным центром и площадкой, соединяющей Европу и Азию.
Это далеко не полный перечень производств, где в текущей пятилетке будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места. Как обозначили в облисполкоме, любая инициатива найдет поддержку в каждом районе Минщины. Экспертное и профессиональное сопровождение проектов будет осуществляться от идеи до запуска объекта в эксплуатацию.
Фото: slavkaliy.com
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Тысячи рабочих мест будут созданы в Минской области за счет реализации масштабных инвестпроектов
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