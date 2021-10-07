Тысячи человек вышли на акцию протеста профсоюзов в Киеве

В Киеве проходит акция протеста профсоюзов против продвижения антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив.
По данным Укринформ, в акции участвуют около 10 тысяч человек. Они идут по улицам украинской столицы с растяжками и флагами.
Участники выдвигают ряд требований к Верховной раде, правительству и работодателям Украины. Среди них – повышение минимальной зарплаты и пенсий, прекращение рассмотрения изменений в законодательстве о труде в части упрощения увольнения работников, принятие нового Трудового кодекса. Также демонстранты требуют до конца 2021-го выплатить работникам задолженность по зарплате.
Интересный факт: в списке есть и требование установить «доступные для населения справедливые цены на украинский газ, электроэнергию и коммунальные услуги». Агентство РБК-Украина ранее писало, что украинские власти решили зафиксировать тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона. А вот тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций вырастут пропорционально ценам на газ. Впрочем, необходимо отметить, что на торгах 7 октября цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в городе может начаться в ближайшие дни.
Движение автомобильного транспорта по улицам Крещатик и Грушевского перекрыто. Перед колонной протестующих идут кинологи и взрывотехники.
В планах демонстрантов – пройти колонной к Верховной раде, где около получаса назад состоялось голосование за отставку ее председателя Дмитрия Разумкова. За отзыв спикера Рады проголосовали 284 депутата, 215 из которых представляют партию «Слуга народа». Рада уже начала рассматривать назначение нового спикера.
Фото: Укринформ