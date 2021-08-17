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Тысячи человек эвакуировали из-за пожара во Франции

Данных о жертвах нет. Подробности приводит РИА Новости.


Агентство со ссылкой на местные СМИ сообщает, что из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции были эвакуированы несколько тысяч человек. На месте бедствия работают порядка 750 пожарных.

В пожарной службе сообщили, что огонь охватил более четырех тысяч гектаров между коммунами Гонфарон и Кавалер-сюр-Мер. Префектура Вара подтвердила эти данные и отметила, что были эвакуированы 12 кемпингов. По сведениям властей, с огнем, помимо пожарных на земле, борются четыре пожарных самолета Canadair и вертолет Super Puma.

СМИ пишут, что есть несколько пострадавших.

Власти отмечали, что пожар распространился из-за таких факторов, как засуха и ветер.

Фото: pixabay.com
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