Тыквенный латте своими руками: рецепт осеннего напитка для любителей кофе

Осенью начинается настоящий тыквенный бум: этот овощ запекают в пирогах и добавляют в печенье, а специальные «тыквенные» специи становятся незаменимым атрибутом как сезонных чаев, так и кофейных напитков. Чтобы попробовать осенние лакомства, совсем не обязательно отправляться в ресторан. Приготовить их можно и дома. Как сделать тыквенный латте своими руками, в TikTok рассказала популярная блогер с символическим никнеймом tykowkaaa.
Для начала нужно заварить крепкий черный кофе (100–200 мл). Для этого можете использовать кофемашину, турку, гейзерную кофеварку… или же просто залить молотые зерна кипятком.
Пока кофе заваривается, сделаем основу латте. Для этого нагреваем около 400 мл молока со специями (мускатный орех и молотый имбирь (1/4 ч.л.), корица (1/2 ч.л.), ванильный сахар (1 ч.л.)). К ним же добавляйте и обычный сахар по вкусу.
Ключевой ингредиент – это, конечно, тыква. Вернее, пюре из нее. Его можно сделать, что называется, с нуля: отварить или запечь овощ, а потом перемолоть мякоть в блендере. Но блогер предлагает лайфхак, который поможет сократить время приготовления осеннего напитка: использовать детское питание из тыквы. Требуется его всего лишь две столовые ложки на порцию, поэтому вариант с покупным пюре, пожалуй, целесообразнее, если больше вы тыкву ни в каких блюдах использовать не собираетесь. Пюре также добавляется в молочную смесь.
Как долго нужно варить молоко? Достаточно, чтобы оно нагрелось, но при этом не дошло до кипения. После этого блогер рекомендует взбить смесь до образования пенки, однако этот шаг можно пропустить, если у вас нет специальных кухонных инструментов.
В молочную смесь добавляем кофе, тщательно перемешиваем. Готово! А если хотите придать напитку более праздничный вид, украсьте его сверху взбитыми сливками и посыпьте корицей.
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