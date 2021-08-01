На Игры в Токио сборная Беларуси получила право заявить в тяжелой атлетике лишь двух спортсменов – по одному представителю в мужском и женском разрядах. У представителей сильного пола Евгений Тихонцов выступал в субботу, но штангой не справился - не сумел выполнить ни одной результативной попытки в толчке и остался в самом конце итогового протокола. А сегодня в категории до 76 кг на помост вышла Дарья Наумова – серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Там, напомним, наша спортсменка набрала в сумме 258 килограммов (116+142).
Свой соревновательный путь в Токио Дарья Наумова начала с очень осторожного начального заявленного веса в рывке – 103 килограмма и уверенно его взяла. А вот дальше начались проблемы. Сложилось полное ощущение, что штангу весом 107 кг Наумова видела впервые и боялась ее, как огня. Покорить этот вес шансов у Дарьи не было никаких. В толчке Наумова тоже выступила, мягко говоря, без особого блеска – взяла штангу весом 131 килограмм и с суммой 234 кг закончила свой спортивный путь в Токио, заняв пятое итоговое место.
Таким образом, кроме как полным провалом, выступление наших тяжелоатлетов на Играх не назовешь.
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Тяжелоатлетка Дарья Наумова оказалась далека от олимпийского пьедестала
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