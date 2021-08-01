Тяжелоатлетка Дарья Наумова оказалась далека от олимпийского пьедестала

Свой соревновательный путь в Токио Дарья Наумова начала с очень осторожного начального заявленного веса в рывке – 103 килограмма и уверенно его взяла. А вот дальше начались проблемы. Сложилось полное ощущение, что штангу весом 107 кг Наумова видела впервые и боялась ее, как огня. Покорить этот вес шансов у Дарьи не было никаких. В толчке Наумова тоже выступила, мягко говоря, без особого блеска – взяла штангу весом 131 килограмм и с суммой 234 кг закончила свой спортивный путь в Токио, заняв пятое итоговое место.Таким образом, кроме как полным провалом, выступление наших тяжелоатлетов на Играх не назовешь.